Промоутер розкрив божевільний гонорар, який Джошуа може заробити за бій проти кривдника Тайсона

Блогер-боксер Джейк Пол несподівано для усіх викликав Ентоні Джошуа на бій. Британський боксер вже відреагував на подібну заяву Пола-молодшого.

Ей Джей запевнив, що готовий вийти у ринг проти Джейка Пола, який у листопаді минулого року переміг за рішенням суддів легендарного Майка Тайсона. Промоутер Едді Хірн розповідав, що Пол-молодший може провести аж два бої проти Ентоні Джошуа у ринзі.

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Скільки може заробити Джошуа

Хоча колишній чемпіон світу Карл Фроч розповідав, що Джейку не слід битись із Джошуа, адже такий двобій відіб'є бажання Пола повертатись у бокс.

Відомий менеджер розкрив гонорар, який може заробити Джошуа за двобій із скандальним кривдником "Залізного Майка". Тут мова йде про шалену суму, яка може підштовхнути Ентоні до цього протистояння, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

Коли ти розумієш, що за бій з Полом ти отримаєш 100 мільйонів фунтів стерлінгів, очевидно, що будь-яка людина з мізками скаже: "О, добре, биймось". Джейк Пол дивиться тільки на гроші. Йому подобаються гроші,

– заявив Хірн.

Раніше Хірн зазначав, що Ентоні потрібно ще 6-7 тижнів, аби повернутись у ринг.

Відзначимо, що бій проти Джейка Пола хоче провести Олександр Усик. Але є один важливий нюанс – двобій за правилами MMA. Експерт Гарет Девіс всіляко відмовляє українця не виходити в октагон. Оглядач боксу заявляв, що цей поєдинок може принести Усику близько 50 мільйонів доларів.