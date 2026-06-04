Джошуа зробив несподівану заяву щодо завершення кар'єри
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа розкрив плани щодо кар'єри. Боксер планує битися до 40 років, після чого повісить рукавички на цвях.
Джошуа нагадав, що у жовтні йому виповниться 37 років і через три роки він завершить кар'єру. Про це повідомляє ESPN.
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Коли Джошуа завершить кар'єру?
"У жовтні мені виповниться 37, тож залишилося всього 3 роки. Час пролетить непомітно. Звичайно, це буде важко, але я впевнений, що достатньо витривалий, щоб впоратися. Чому б і ні? Я став більш зрілим", – заявив спортсмен.
Нагадаємо, Джошуа розпочав професійну кар'єру у 2013 році. Свій дебютний поєдинок британець провів у жовтні 2013 року, коли у 1-му раунді нокаутував італійця Емануеле Лео.
За цей час "Ей-Джей" двічі став чемпіоном світу. У його активі 29 перемог, з яких відразу 26 були дострокові.
Спортсмен поступався тільки Енді Руїсу-молодшому (червень 2019-го), двічі Олександру Усику (вересень 2021-го та серпень 2022-го) та Даніелю Дюбуа (вересень 2024-го).
Востаннє ж Джошуа виходив у ринг у грудні 2025 року проти Джейка Пола – бій протривав 6 раундів та закінчився нокаутом американця.
Коли наступний бій Джошуа?
- Свій наступний поєдинок "Ей-Джей" проведе вже 25 липня проти Крістіана Пренги з Албанії. Зустріч бійців відбудеться у Саудівській Аравії.
- Після цього бою Джошуа має провести поєдинок з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Це бій вважається одним із найгучніших і найбільш очікуваних протистоянь у професійному боксі за останнє десятиліття.
- Промоутер Едді Гірн повідомив, що зустріч боксерів, ймовірно, відбудеться у листопаді 2026 року у США або Великій Британії.