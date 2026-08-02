Відомий боксер закликав Джошуа піти до іншого тренера замість команди Усика

Колишній чемпіон світу Серхіо Мора вважає, що Ентоні Джошуа повинен повернутись до свого колишнього тренера Роберта Гарсії. Спортсмен залишився не в захваті від співпраці "Ей-Джея" з командою Олександра Усика.

Мора у коментарі DAZN Boxing сказав, що під час попереднього поєдинку Джошуа проти Крістіана Пренги в куті британця були проблеми з перекладом.

Мора пояснив проблеми Джошуа з командою Усика

За словами боксера, після того, як Пренга двічі відправив Джошуа в нокдаун у першому раунді, у команді "Ей-Джея" лунало багато голосів.

Джошуа повинен повернутись до Роберта Гарсії. Я думаю, що його найкращий виступ був проти Усика, коли Роберт Гарсія був у його куті. Але в бою проти Пренги в куті були проблеми з перекладом. Вони не могли спланувати, що станеться. Він побував у нокдауні, і у куті було багато голосів, які говорили одночасно,

– сказав він.



Єгор Голуб, Ентоні Джошуа та Сергій Лапін / Фото з інстаграму Сергія Лапіна

Мора переконаний, що сенсаційний нокдаун спантеличив команду Джошуа, внаслідок чого тренери заплуталися у перекладі, адже англійська не їхня рідна мова. Тому він вважає, що "Ей-Джей" може порозумітися з українською командою за допомогою перекладача.

"Ви можете тренуватися з цим мовним бар'єром у таборі. У спортзалі це не має значення. Але в самому бою, коли ви не знаєте, що станеться, а потім вашого бійця відправляє у нокдаун суперник, тоді ви не знаєте, як реагувати. І тоді англійська стає не вашою другою мовою. Вона стає третьою, четвертою чи п'ятою, тому що ви втрачаєте дар мови через хвилювання. Тренуватися з мовним бар'єром у спортзалі – це нормально. Але вам потрібен перекладач у куті", – сказав Мора.

Команду Усика критикують

Нагадаємо, Мора – не єдиний експерт, який критично оцінив роботу Джошуа з командою Усика. Зокрема, британський боксер надважкої ваги Річард Ріакпоре теж вважає, що Ентоні потрібен перекладач для роботи з українськими фахівцями.

Більш жорстку реакцію залишив журналіст ESPN KnockOut Хуліус Джуліаніс, який розкритикував українських фахівців. Він саркастично написав, що Джошуа міг отримати ідентичну допомогу від когось з друзів.

Додамо, Джошуа переміг Пренгу завдяки нокауту в другому раунді.