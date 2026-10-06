Хорватський боксер дав пораду Джошуа, що робити після бою з Ф'юрі

Чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович вважає, що колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа варто завершити професійну кар'єру. На думку хорвата, зробити це британець має після майбутнього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Бій між 36-річним Джошуа та 38-річним Ф'юрі запланований на 11 грудня. Зустріч відбудеться на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс), повідомляє 24 Канал.

Коли та чому Джошуа може завершити кар'єру

За словами хорватського боксера, проблема Джошуа полягає не у тренерах, яких британець регулярно змінює, а в ньому самому, пише boxing news 24/7.

Я думаю, справа не в тренерах. Мені здається, він надто все ускладнює. Якщо ти не впевнений у собі... Він змінює тренерів ледь не кожні кілька місяців, але справа не в тренерах, а в ньому самому. Він точно проводить цей великий бій, мабуть, заради грошей, але після цього бою, думаю, йому варто завершити кар'єру,

– сказав Хргович.

До підготовки до одного з найбільш очікуваних британських боксерських протистоянь Джошуа знову залучив тренера Бена Девісона. Також команда британця планує співпрацю з представниками українського спортсмена Олександра Усика.

Головним тренером Джошуа залишається український фахівець Єгор Голуб, з яким боксер офіційно розпочав співпрацю наприкінці 2025 року. Водночас напередодні великого поєдинку тренувальний табір британця зазнав змін.

Крім того, Джошуа отримує консультації та поради від Пітера Ф'юрі – дядька та колишнього головного тренера Тайсона Ф'юрі.