"Після того, що зробив Джошуа, він не заслуговує": ексчемпіон розкрив правду про британця

Ексчемпіон світу Карл Фроч вважає, що Ентоні Джошуа не варто було змінювати тренера Роберта Маккрекена, з яким він розійшовся у 2022 році. Колишній боєць також розкритикував "Ей-Джея" за те, як він вчинив з фахівцем.

Фроч вважає, що Джошуа варто було назавжди залишитися з Маккрекеном, повідомляє BoxingScene.

Фроч зробив різку заяву про Джошуа

"Роб Маккрекен – принципова людина. Ним не керують гроші. Його мотивують бокс, відданість, чесність та порядність, і він завжди прикриє тобі спину", – сказав Карл.

Говорячи про можливість відновлення співпраці Джошуа та Маккрекена, він заявив, що шансів на це немає.

Цей поїзд уже пішов. "Ей Джей" не заслуговує на таку людину, як Роб Маккрекен, після того, як він із ним вчинив,

– сказав Фроч.

Зауважимо, протягом усієї своєї кар'єри Фроч тренувався під керівництвом Маккрекена. Після того, як Джошуа розійшовся з фахівцем, його тренерами були Роберт Гарсія, Деррік Джеймс, Бен Девісон, а зараз він перебуває під керівництвом команди Усика.

У липні Джошуа ледь не програв Крістіану Прензі, побувавши двічі у нокдауні. Фроч сказав, що команда Усика – не ті люди, які повинні бути в куті "Ей-Джея".

"Команда Усика, мабуть, саме ті люди, які здатні набрати йому фізичну форму й, можливо, привести до ладу його ментальний стан. Але чи є вони правильною командою для роботи в кутку після того, що я побачив проти Пренги? Ні, тому що існує мовна проблема. Є комунікаційний бар'єр. Дещо з того, що вони казали, я взагалі не зрозумів. Це була невдала спроба мотиваційної промови", – резюмував він.

Нагадаємо, наступний бій Джошуа має бути проти Тайсона Ф'юрі. За попередніми даними, поєдинок запланований на 20 листопада та має відбутися на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Переможець зустрічі згодом зможе битися з чемпіоном світу за версією WBC. Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив готовність організації надати протистоянню статус офіційного фінального елімінатора у надважкій вазі.