Зірковий екссуперник Усика переніс операцію: промоутер назвав термін повернення у ринг

Прихильникам британського супертяжа Ентоні Джошуа доведеться трішки зачекати наступного бою боксера. Колишній чемпіон світу переніс хірургічне втручання на травмованому лікті.

Промоутер Едді Хірн розповів про проведену операцію. Відомий менеджер повідомив орієнтовний термін повернення Ентоні Джошуа у ринг, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Цікаво Джошуа відверто розповів, кого ненавидить у боксі

Коли повернеться у ринг Джошуа

За словами Хірна, операцію була успішною, а тепер Джошуа відбуває реабілітацію після хірургічного втручання. Промоутер також вчергове пригадав, що Ентоні не поспішатиме проводити наступний бій, а чекатиме реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Гадаю, ще близько 6 тижнів, перш ніж він зможе знову нормально бити, і це підводить нас до поєдинку у вересні, жовтні або листопаді. Це дає нам можливість побачити, що станеться в бою Дюбуа проти Усика. Це дає шанс дізнатися, чи повернеться пан Ф’юрі взагалі, і, можливо, щось іще. Але він точно вийде в ринг цього року — і з нетерпінням цього чекає,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня 2025 року та відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

До слова. Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли його нокаутував Дюбуа. За своєю спиною Ей Джей має 28 перемог (25 – нокаутом) при 4-х поразках у 32-х боях.

Водночас фігурує багато інформації щодо можливого повернення у ринг Тайсона Ф'юрі якраз заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Хоча сам "Циганський король" відкидає варіант зі своїм ймовірним камбеком у професійний ринг.