Джошуа анонсував британську битву проти Ф'юрі

На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі вчергове попрощався із професійним рингом. "Циганський король" не став чекати британської дуелі проти Ентоні Джошуа, якому її так приписували.

Однак чутки про британську битву Ф'юрі – Джошуа не згасають у пресі. Сам Ей Джей заговорив про можливе протистояння із "Циганським королем", пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

До теми Усик звернувся до Бога заради британської битви Ф'юрі – Джошуа

Ей Джей про готовність до бою із Ф'юрі

Ентоні Джошуа запевнив, що готовий розділити ринг із Тайсоном. Але все залежить від рішення Ф'юрі, який вкотре пішов на пенсію.

Я тренуюся, бо це моє життя. Я б’юся, бо це моє життя. Тож так, бій із Ф’юрі відбудеться скоро — коли він буде готовий,

– заявив Джошуа.

Нагадаємо, що Ф'юрі попрощався із боксом після двох поспіль поразок від Олександра Усика минулого року. Це були дебютні поразки у професійній кар'єрі Тайсона.

Відзначимо, що Джошуа повинен повернутись у ринг у поточному році. Але перед цим на Ентоні чекає невелика операція через ушкодження ліктя. Наразі невідомо, з ким поб'ється Ентоні.

Востаннє Ей Джей виходив у ринг у вересні минулого року, коли у 5-му раунді був нокаутований Даніелем Дюбуа. Це була 4-та поразка для Ентоні у 32-х боях, у яких здобув 28 перемог (25 – нокаутом).