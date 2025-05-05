Джошуа анонсував британську битву проти Ф'юрі
- Ентоні Джошуа висловив готовність до бою з Тайсоном Ф'юрі, але рішення залишається за Ф'юрі, який вийшов на пенсію.
- Джошуа очікує на повернення в ринг цього року, але спочатку йому потрібно буде пройти невелику операцію на лікті.
- Ф'юрі завершив кар'єру після двох поразок від Олександра Усика, тоді як Джошуа востаннє програв Даніелю Дюбуа у вересні минулого року.
На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі вчергове попрощався із професійним рингом. "Циганський король" не став чекати британської дуелі проти Ентоні Джошуа, якому її так приписували.
Однак чутки про британську битву Ф'юрі – Джошуа не згасають у пресі. Сам Ей Джей заговорив про можливе протистояння із "Циганським королем", пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
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Ей Джей про готовність до бою із Ф'юрі
Ентоні Джошуа запевнив, що готовий розділити ринг із Тайсоном. Але все залежить від рішення Ф'юрі, який вкотре пішов на пенсію.
Я тренуюся, бо це моє життя. Я б’юся, бо це моє життя. Тож так, бій із Ф’юрі відбудеться скоро — коли він буде готовий,
– заявив Джошуа.
Нагадаємо, що Ф'юрі попрощався із боксом після двох поспіль поразок від Олександра Усика минулого року. Це були дебютні поразки у професійній кар'єрі Тайсона.
Відзначимо, що Джошуа повинен повернутись у ринг у поточному році. Але перед цим на Ентоні чекає невелика операція через ушкодження ліктя. Наразі невідомо, з ким поб'ється Ентоні.
Востаннє Ей Джей виходив у ринг у вересні минулого року, коли у 5-му раунді був нокаутований Даніелем Дюбуа. Це була 4-та поразка для Ентоні у 32-х боях, у яких здобув 28 перемог (25 – нокаутом).