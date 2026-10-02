Джошуа зробив сміливий прогноз на бій із Ф'юрі

Довгоочікуване протистояння Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, якого прихильники боксу чекали понад десятиліття, офіційно відбудеться. Поєдинок опинився під загрозою зриву через суперечки щодо його місця проведення.

Організатори виступали за Нью-Йорк, однак Джошуа наполіг на проведенні бою у Великій Британії, бажаючи виступити перед рідними фанатами. У підсумку зустріч запланована на 11 грудня на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі, повідомляє 24 Канал.

Очікування Джошуа від бою з Ф'юрі

Наприкінці вересня боксери провели першу офіційну пресконференцію в Лондоні. Попри нещодавні образи та жорсткий треш-ток, перша спільна зустріч пройшла в неочікувано дружній атмосфері. Спортсмени багато жартували, а їхня дуель поглядів тривала понад хвилину і завершилася посмішками.

Проте за лаштунками налаштування суперників залишається максимально серйозним. Джошуа у коментарі для Sky Sports розкрив свій план на бій проти Ф'юрі. "Ей-Джей" націлений на швидку та безкомпромісну перемогу.

Я міцний, мене важко перемогти, іноді показую слабкості, але це лише додає видовищності для вболівальників біля екранів. Далі буде більше. Шлях Ентоні Джошуа на цьому не закінчується. Мені було важливо, щоб бій пройшов у Великій Британії. Я збираюся подарувати своїм уболівальникам яскравий нокаут. Можливо, прямо в першому раунді. Налаштовуюсь на це, якщо чесно. Так, саме такий у мене план,

– заявив Джошуа.

Ентоні також віддав належне майстерності суперника, зазначивши, що Ф'юрі демонструє високий клас, є різноплановим боксером і досить непогано рухається в рингу. Водночас Джошуа наголосив, що збирається буквально "знищити" "Циганського короля" на самому старті битви.

На кону цього історичного протистояння стоятиме титул WBA Super, а також спеціальний унікальний пояс Battle of Britain.

Шоу транслюватиметься в прямому ефірі по всьому світу на стримінговій платформі Netflix, що зробить цей вечір боксу однією з головних спортивних подій року.