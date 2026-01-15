"Розбиває серце всім": промоутер прокоментувати рішення Джошуа завершити кар'єру
- Ентоні Джошуа потрапив у смертельну аварію у Нігерії, в якій загинули його друзі, але сам він отримав незначні травми.
- Промоутер Едді Гірн заявив, що Джошуа візьме тривалу перерву в боксі, і лише сам Джошуа може прийняти рішення про своє майбутнє в спорті.
Ентоні Джошуа наприкінці грудня потрапив у смертельну аварію у Нігерії. Після ДТП дядько британця Адедамола Джошу заявив, що боксер нібито вирішив завершити кар'єру.
Едді Гірн, багаторічний промоутер Джошуа, відреагував на інформацію про те, що британець може піти з боксу. У коментарі Sky Sports він заявив, що "Ей Джей" – це "єдиний голос", який може прийняти рішення про своє майбутнє в спорті, інформує 24 Канал.
Що відомо про кар'єру Джошуа після аварії?
Близькі друзі Джошуа та члени його команди, Сіна Гамі та Латіф Айоделе, загинули внаслідок смертельної автокатастрофи. Джошуа також був у машині й потрапив у лікарню через незначні травми, перш ніж повернутися до Британії.
Гірн очікує, що Джошуа візьме тривалу перерву в боксі після катастрофи.
Я не думаю, що хтось відчуває себе комфортно, розмовляючи про те, що може статися далі або про що він думає. Це те, що має статися наступним. Людині потрібно дати час і просто залишити її в спокої, щоб вона змогла оговтатися, як я вже сказав, не тільки від жахливої події, але й від того, до чого в житті неможливо підготуватися. Ви ніколи, ніколи не хочете бачити когось із своїх знайомих у такій ситуації,
– сказав промоутер.
Він додав, що сам Джошуа розповість про своє майбутнє і це єдиний голос, до якого потрібно прислухатися в цьому питанні.
"І ми дамо йому час, щоб прийняти це рішення і оговтатися різними способами. Те, що з ним сталося, не є нормальним і розбиває серце всім, хто має до цього стосунок, особливо сім'ям Сіни та Латца, яких так неймовірно любили", – резюмував промоутер.
До уваги. Як свідчать дані BoxRec, 36-річний Джошуа провів 33 боїв на професійному ринзі (29 перемог та 4 поразки). Британець перетинався у ринзі з двома українцями: у 2017 році він нокаутував Володимира Кличка, проте у 2021 – 2022 двічі поступився Олександру Усику.
Що відомо про ДТП з Джошуа?
- Наприкінці 2025 року Джошуа разом з тренерами поїхав у відпустку після того, як нокаутував блогера Джейка Пола. У Нігерії Ентоні як пасажир позашляховика Lexus зіткнувся з вантажівкою.
- Британський боксер врятувався завдяки збігу обставин, пише Daily Mail. В останній момент перед поїздкою ексчемпіон світу пересів з переднього на заднє місце.
- Однак, за даними ЗМІ, ушкодження британського боксера можуть бути значно серйозніші, аніж говорили в офіційних органах, та вплинути на його кар'єру.
- Варто додати, що Джошуа після перемоги в бою з Полом хотів провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, який несподіваного оголосив про відновлення кар'єри.