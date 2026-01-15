Едді Гірн, багаторічний промоутер Джошуа, відреагував на інформацію про те, що британець може піти з боксу. У коментарі Sky Sports він заявив, що "Ей Джей" – це "єдиний голос", який може прийняти рішення про своє майбутнє в спорті, інформує 24 Канал.

Дивіться також Усик без вагань назвав кращого боксера за братів Кличків і Тайсона Ф'юрі

Що відомо про кар'єру Джошуа після аварії?

Близькі друзі Джошуа та члени його команди, Сіна Гамі та Латіф Айоделе, загинули внаслідок смертельної автокатастрофи. Джошуа також був у машині й потрапив у лікарню через незначні травми, перш ніж повернутися до Британії.

Гірн очікує, що Джошуа візьме тривалу перерву в боксі після катастрофи.

Я не думаю, що хтось відчуває себе комфортно, розмовляючи про те, що може статися далі або про що він думає. Це те, що має статися наступним. Людині потрібно дати час і просто залишити її в спокої, щоб вона змогла оговтатися, як я вже сказав, не тільки від жахливої події, але й від того, до чого в житті неможливо підготуватися. Ви ніколи, ніколи не хочете бачити когось із своїх знайомих у такій ситуації,

– сказав промоутер.

Він додав, що сам Джошуа розповість про своє майбутнє і це єдиний голос, до якого потрібно прислухатися в цьому питанні.

"І ми дамо йому час, щоб прийняти це рішення і оговтатися різними способами. Те, що з ним сталося, не є нормальним і розбиває серце всім, хто має до цього стосунок, особливо сім'ям Сіни та Латца, яких так неймовірно любили", – резюмував промоутер.

До уваги. Як свідчать дані BoxRec, 36-річний Джошуа провів 33 боїв на професійному ринзі (29 перемог та 4 поразки). Британець перетинався у ринзі з двома українцями: у 2017 році він нокаутував Володимира Кличка, проте у 2021 – 2022 двічі поступився Олександру Усику.

Що відомо про ДТП з Джошуа?