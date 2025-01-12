"Це мій обов'язок": Джошуа пояснив бажання битись з Ф'юрі

Цього року на пересічних глядачів та поціновувачів боксу очікує багато цікавих протистоянь. Серед них потенційний мегафайт між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Очікується, що поєдинок між британськими боксерами відбудеться влітку 2025 року. ЕйДжей пояснив, чому хоче битись із "Циганським королем", повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Чому Джошуа хоче битись з Ф'юрі

Ентоні Джошуа поділився думками щодо бою з Тайсоном Ф'юрі. Британець розповів, що викликало у нього бажання провести бій з "Циганським королем".

ЕйДжей підкреслив, що його кар'єра близиться до завершення. Тому він має наміри провести мегафайт з Тайсоном Ф'юрі у 2025 році.

Слухайте, у боксі мені залишилось не так багато років, більша частина кар'єри вже за плечима. Я хочу покинути гру, голосно грюкнувши дверима. Мене постійно запитують, коли я битимусь з Ф'юрі, люди хочуть це побачити – ірландська спільнота, англійська, нігерійська. Це мій обов'язок, як боксера, і це має статися цього року,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа зустрічався з Даніелем Дюбуа 21 вересня 2024 року. Тоді ЕйДжей несподівано поступився "Динаміту" технічним нокаутом у п'ятому раунді.