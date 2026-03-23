Джошуа зробив подарунок мамі українського депутата після зворушливої історії
- Ентоні Джошуа підписав боксерську рукавичку для мами депутата Жана Беленюка під час свого візиту до України.
- Беленюк розповів історію, як його мама вболівала за Володимира Кличка під час бою з Джошуа у 2017 році, і отримала привіт від британського боксера.
Зірка світового боксу Ентоні Джошуа протягом 21 – 22 березня відвідав Україну. Перебуваючи у Києві, колишній чемпіон світу в надважкій вазі зробив подарунок мамі народного депутата Жана Беленюка.
Беленюк поділився деталями зустрічі з Джошуа у своїх соцмережах. Зокрема, у розмові борець розповів як разом з мамою дивився бій британця проти Володимира Кличка у 2017 році. Тоді Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом.
Дивіться також "Я чудово провів час": Джошуа поділився враженнями від візиту до України
Що Джошуа подарував мамі Беленюка?
Беленюк зазначив, що разом з мамою вболівали за Кличка, й попри поразку він вважає, що це був найкращий бій для обох боксерів.
Після перемоги британця мама сказала: "Шкода Володимира, але цей велетень такий кремезний і гарненький, буду за ним слідкувати, він красунчик",
– написав борець.
Нардеп розповів цю історію Джошуа, після чого британець підписав для мами Беленюка боксерську рукавичку та попросив передати їй привіт.
Беленюк додав, що Джошуа цікавиться боротьбою і попросив показати кілька борцівських рухів.
Що відомо про візит Джошуа в Україну?
Єгор Голуб, тренер британського боксера, ще в лютому розповідав про плани Джошуа відвідати Україну. У п'ятницю, 21 березня, ексчемпіон світу разом з Олександром Усиком приїхав до України.
Спершу спортсмени побували у Львові, після чого відправилися до Києва. Там український чемпіон провів екскурсію для Джошуа, зокрема до Меморіалу героїв.
Згодом спортсмени відвідали вечір боксу під Києвом, яке організував Усик. Головними подіями шоу були поєдинки українських боксерів Даніеля Лапіна та олімпійського чемпіона Олександра Хижняка, який дебютував у професіоналах. Обидва спортсмени виграли свої бої.
Щодо Джошуа, то "ПравдаТУТ Львів" поширила заяву боксера, в якій боксер пообіцяв, що повернеться в Україну.