Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа, повідомив про такий ймовірний бій проти Джозефа Паркера, який зірвався. Відомий функціонер розповів, чому цей поєдинок Дюбуа – Паркер не відбувся, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Чому зірвався бій Дюбуа – Паркер?

Виявилось, що саме "Динаміт" був ініціатором зриву потенційного двобою. Дюбуа відмовився від поєдинку проти Паркера, але зробив це вимушено.

Бій, який ми хотіли організувати, був між ним і Джозефом Паркером. Ми пропонували Дюбуа цей поєдинок, але зараз Даніель був травмований. Я сумніваюся, що він ще вийде в ринг цього року. Він, імовірно, повернеться в січні або лютому наступного року,

– відповів Воррен.

До слова. Паркер і Дюбуа повинні були побитись у лютому 2025-го. Однак за декілька днів до бою Даніель знявся із вечора боксу через хворобу. Його в останній момент замінив непідготовлений Мартін Баколе, який був нокаутований вже у 2-му раунді.

Нагадаємо, що Паркер був обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик. Організація пішла на зустріч Олександру, який попросив перенести перемовини щодо двобою із Джозефом через давню травму спини. До кінця 2025 року українець точно буде абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Натомість новозеландець отримав свого наступного суперника. 25 жовтня 2025 року Паркер поб'ється проти Фабіо Вордлі. Промоутер Воррен розповідав, що боксери поб'ються за право провести бій проти Усика.

Що сталось із Дюбуа після другої поразки від Усика?