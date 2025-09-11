Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, сообщил о таком вероятном бое против Джозефа Паркера, который сорвался. Известный функционер рассказал, почему этот поединок Дюбуа – Паркер не состоялся, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Почему сорвался бой Дюбуа – Паркер?

Оказалось, что именно "Динамит" был инициатором срыва потенциального поединка. Дюбуа отказался от поединка против Паркера, но сделал это вынужденно.

Бой, который мы хотели организовать, был между ним и Джозефом Паркером. Мы предлагали Дюбуа этот поединок, но сейчас Даниэль был травмирован. Я сомневаюсь, что он еще выйдет в ринг в этом году. Он, вероятно, вернется в январе или феврале следующего года,

– ответил Уоррен.

К слову. Паркер и Дюбуа должны были подраться в феврале 2025-го. Однако за несколько дней до боя Даниэль снялся с вечера бокса из-за болезни. Его в последний момент заменил неподготовленный Мартин Баколе, который был нокаутирован уже во 2-м раунде.

Напомним, что Паркер был обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик. Организация пошла на встречу Александру, который попросил перенести переговоры о поединке с Джозефом из-за давней травмы спины. До конца 2025 года украинец точно будет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Зато новозеландец получил своего следующего соперника. 25 октября 2025 года Паркер подерется против Фабио Уордли. Промоутер Уоррен рассказывал, что боксеры подерутся за право провести бой против Усика.

Что произошло с Дюбуа после второго поражения от Усика?