Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, сообщил о таком вероятном бое против Джозефа Паркера, который сорвался. Известный функционер рассказал, почему этот поединок Дюбуа – Паркер не состоялся, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
Интересно Дюбуа перечислил боксеров, которые превзошли Усика: его выбор шокирует
Почему сорвался бой Дюбуа – Паркер?
Оказалось, что именно "Динамит" был инициатором срыва потенциального поединка. Дюбуа отказался от поединка против Паркера, но сделал это вынужденно.
Бой, который мы хотели организовать, был между ним и Джозефом Паркером. Мы предлагали Дюбуа этот поединок, но сейчас Даниэль был травмирован. Я сомневаюсь, что он еще выйдет в ринг в этом году. Он, вероятно, вернется в январе или феврале следующего года,
– ответил Уоррен.
К слову. Паркер и Дюбуа должны были подраться в феврале 2025-го. Однако за несколько дней до боя Даниэль снялся с вечера бокса из-за болезни. Его в последний момент заменил неподготовленный Мартин Баколе, который был нокаутирован уже во 2-м раунде.
Напомним, что Паркер был обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик. Организация пошла на встречу Александру, который попросил перенести переговоры о поединке с Джозефом из-за давней травмы спины. До конца 2025 года украинец точно будет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Зато новозеландец получил своего следующего соперника. 25 октября 2025 года Паркер подерется против Фабио Уордли. Промоутер Уоррен рассказывал, что боксеры подерутся за право провести бой против Усика.
Что произошло с Дюбуа после второго поражения от Усика?
- 19 июля 2025 года Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику в реванше на лондонском "Уэмбли". Британский боксер потерпел 3-е поражение в профессиональной карьере в 25-ти боях, в которых уже оформил 22 победы (21 – нокаутом).
- После этого фиаско в тренерском штабе "Динамита" произошли глобальные изменения. Сначала стало известно о прощании с Кираном Фаррелом, который входил в тренерский штаб Чарльза. А потом еще и сообщалось, что сам Чарльз больше не работает с Даниэлем.
- Уже в конце августа британец анонсировал свое будущее возвращение на ринг.