У своїх інстаграм сторіс британець емоційно висловився щодо ситуації. Ф'юрі розкритикував команду Джошуа та промоутера Едді Гірна, звинувативши їх у завищених фінансових вимогах.

Чи відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Він заявив, що сторона Джошуа нібито не поспішає підписувати контракт.

Схоже, вони не збираються підписувати контракт на цей бій, і, схоже, він не відбудеться. Чи то тому, що вони хочуть більше грошей. Вони й так уже отримали стільки грошей від Туркі за останні кілька років,

– сказав Ф'юрі.

За словами "Циганського короля", Джошуа та Гірн уже мали достатньо фінансових можливостей завдяки співпраці з Туркі Аль аш-Шейхом, однак продовжують вимагати більшої винагороди.

Ф'юрі також заявив, що готовий провести поєдинок у будь-якому місці та звинуватив команду Джошуа у спробах отримати більше грошей за проведення бою у США.

Я зробив усе можливе, щоб цей бій відбувся. Спочатку вони хотіли провести його в Англії, потім в Ірландії, потім у США. Я сказав: я поїду куди завгодно,

– зазначив боксер.

На завершення Ф'юрі вдався до жорстких висловлювань на адресу Джошуа та його команди, назвавши їх "грошолюбними" та "маленькими боягузами".

Раніше повідомлялося, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа планують провести 20 листопада в Нью-Йорку на Madison Square Garden.