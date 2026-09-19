Серед головних переваг британського боксера експерт назвав його вміння відновлюватися після нокдаунів, а також хорошу рухливість і мобільність. Свою думку Діденко висловив в інтерв'ю для 24 Каналу.

Прогноз на бій Ф'юрі – Джошуа

Водночас він звернув увагу на проблеми Джошуа з триманням удару, які можуть мати особливе значення у протистоянні з Ф'юрі. Ще однією перевагою "Циганського короля" експерт назвав зіграність його команди, з якою боксер працює понад п'ять років.

Для мене 60 на 40 фаворит – Тайсон Ф'юрі завдяки тому, що він, нехай і опиняється в нокдаунах, нехай і падає, але після того встає та боксує подекуди ще краще,

– сказав Діденко.

Нагадаємо, бій Ф'юрі – Джошуа планують провести 11 грудня в Кардіффі (Уельс), на стадіоні Principality. Арена має розсувний дах, що робить її зручною для проведення поєдинку в грудні. Наразі сторони завершують бюрократичні процедури для отримання необхідних дозволів.

Під час переговорів також розглядалися дати 28 листопада та 4 грудня.

Наприкінці липня обидва боксери провели розминочні поєдинки. Ф'юрі достроково переміг Маріуша Ваха в Таїланді, тоді як Джошуа здобув дострокову перемогу над албанцем Крістіаном Пренгою в Саудівській Аравії, попри два важкі нокдауни в першому раунді.

Очікується, що Всесвітня боксерська рада (WBC) надасть потенційному бою статус елімінатора.