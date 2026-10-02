Легендарний Льюїс зробив заяву про повернення на ринг заради переможця бою Джошуа – Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловився про майбутній бій між британськими ексчемпіонами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Легендарний боксер провів паралель між цим протистоянням і своїм знаковим поєдинком із Френком Бруно, який відбувся в Кардіффі у 1993 році.

За його словами, майбутня зустріч стане серйозним випробуванням для обох бійців, адже на кону буде не лише перемога, а й їхня спадщина в історії боксу. Про це він розповів у TalkSPORT Boxing.

Чи буде поєдинок Льюїса з переможцем бою Ф'юрі – Джошуа

Ексчемпіон також з гумором відкинув пропозицію журналістів повернутися на ринг задля бою з переможцем цієї пари, запевнивши, що спостерігатиме за шоу виключно з рингсайду.

Це ризик, на який йдуть обидва бійці, і нехай переможе найсильніший. Тоді для мене було необхідно перемогти Бруно, йшлося про спадщину. Цього разу перемогти мають обидва. На кону надто багато: гордість і репутація Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Важко повірити, але я радий, що це відбувається. Радий за британських уболівальників і за самих боксерів,

– заявив Льюїс.

Головне про бій Джошуа – Ф'юрі

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 11 грудня, на стадіоні "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). Напередодні, 30 вересня, суперники вперше офіційно зустрілися в Лондоні, де провели традиційну дуель поглядів. Попри історію взаємних образ, цього разу захід минув напрочуд стримано – у шанобливій та навіть дружній атмосфері.

На кону стоятиме титул WBA Super, а також спеціальний пояс Battle of Britain, який отримає переможець. Після пресконференції Льюїс і Джошуа також зустрілися у підтрибунному приміщенні.