Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун повідомив, що сторони продовжують переговори щодо організації поєдинку. Про це пише Sky Sports.

Коли та де відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі

За його словами, серед можливих місць проведення залишаються три арени, зокрема стадіони в Кардіффі та лондонський "Вемблі".

Це дедалі ближче, і, схоже, це може бути те саме британське боксерське велике шоу, на яке ми всі сподівалися і яке відбудеться у Великій Британії. На розгляді залишаються три арени, а Кардіфф і "Вемблі" все ще претендують на проведення бою,

– сказав Браун.

Менеджер зазначив, що Ф'юрі готовий провести поєдинок у будь-якому місці, а серед можливих місяців розглядаються листопад і грудень. Водночас команді "Циганського короля" більше до вподоби груднева дата.

Я на 100 відсотків упевнений, що цей бій відбудеться. Усі все ще перебувають на стадії переговорів. Едді Гірн і Френк Воррен обидва підтримують цей бій, але я повністю впевнений, що ми зможемо домовитися. Звичайно, остаточне слово буде за Туркі Аль аш-Шейхом, Netflix і SELA, але ми рухаємося до того, щоб усе організувати,

– додав він.

Раніше повідомлялося, що можливою датою поєдинку є 28 листопада. Спочатку бій планували провести 20 листопада, однак згодом дату перенесли.

Обидва британці наприкінці липня провели поєдинки, які мали стати підготовчими перед потенційною зустріччю між ними. Ф'юрі здолав технічним нокаутом досвідченого поляка Маріуша Ваха в Таїланді.

Джошуа нокаутував албанця Крістіана Пренгу в Саудівській Аравії. Водночас британець двічі побував у нокдауні вже в першому раунді.

Промоутер Джошуа раніше наполягав, що "Битва за Британію" має відбутися саме на батьківщині обох боксерів. Одним із головних кандидатів на проведення історичного поєдинку називався лондонський "Вемблі".