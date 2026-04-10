Сміх і обійми: як пройшла битва поглядів Ф'юрі та Махмудова
- Ф'юрі та Махмудов провели дуель поглядів перед боєм, запланованим на 11 квітня в Лондоні.
- Зустріч пройшла в невимушеній атмосфері, з обіймами та жартами від Ф'юрі, що здивувало Махмудова.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та Арсланбек Махмудов, який має російське коріння, провели традиційну дуель поглядів напередодні бою. Їхній поєдинок запланований на 11 квітня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".
Журнал Ring охарактеризував їхню дуель поглядів як "кумедне протистояння". Причиною стало те, що російський боксер підняв ірландця з підлоги.
Що відомо про Ф'юрі та Махмудова?
37-річний Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри у січні минулого року після двох поразок поспіль від Олександра Усика, однак уже в січні цього року заявив про своє повернення на ринг.
Махмудов, який представляє Канаду, у своєму останньому бою в жовтні минулого року переміг Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.
Як пройшла минула дуель поглядів між Ф'юрі та Махмудовим?
- Як повідомив транслятор бою Netflix, зустріч пройшла на даху стадіону "Тоттенгем Готспур" у Лондоні – саме тут 11 квітня заплановано їхній поєдинок.
- Усупереч очікуваній напруженості й агресії, атмосфера була досить невимушеною: Ф'юрі діяв у притаманній йому манері, обійняв суперника та навіть жартома послав йому повітряний поцілунок.
Махмудов відповів стримано – попри усмішку, він виглядав трохи збентеженим через таку поведінку британця. Натомість сам Ф'юрі під час фотосесії почувався вільно і, за словами журналістів, більше фліртував із опонентом, ніж намагався чинити психологічний тиск.