Сміх і обійми: як пройшла битва поглядів Ф'юрі та Махмудова

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та Арсланбек Махмудов, який має російське коріння, провели традиційну дуель поглядів напередодні бою. Їхній поєдинок запланований на 11 квітня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Журнал Ring охарактеризував їхню дуель поглядів як "кумедне протистояння". Причиною стало те, що російський боксер підняв ірландця з підлоги.

Що відомо про Ф'юрі та Махмудова?

37-річний Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри у січні минулого року після двох поразок поспіль від Олександра Усика, однак уже в січні цього року заявив про своє повернення на ринг.

Махмудов, який представляє Канаду, у своєму останньому бою в жовтні минулого року переміг Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.

