Ф'юрі проти росіянина Махмудова: де подивитись бій в Україні

У суботу 11 квітня відбудеться чергове повернення Тайсона Ф'юрі на ринг. Після ще одного завершення кар'єри британець боксуватиме проти росіянина Арсланбека Махмудова.

Тиждень тому Лондон прийняв бій між Дереком Чісорою та Деонтеєм Вайлдером. Сьогодні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем" на рингу зійдуться Тайсон Ф'юрі й Арсланбек Махмудов.

Де та коли подивитись бій Ф'юрі проти Махмудова?

Тайсон Ф'юрі повертається на ринг після того, як оголосив про завершення кар'єри, програвши реванш Олександру Усику в грудні 2024 року. Суперником для камбека британець обрав росіянина Арсланбека Махмудова.

Боксери вийдуть на ринг у суботу ближче до опівночі. В Україні трансляцію поєдинку можна буде переглянути завдяки трансляції на Netflix. Прямий етер буде доступний за передплатою, вартість якої починається від 5 євро.

Що відомо про бій Ф'юрі та Махмудова?

Тайсон Ф'юрі повідомив, що не має довгострокового плану на свою кар'єру. Наразі перед ним лише один бій із Махмудовим. Він додав, що в разі поразки росіянину він остаточно завершить свою професійну кар'єру.

Утім штучний інтелект прогнозує перемогу британця, до того ж достроково. ШІ зазначає, що Ф'юрі нокаутує Махмудова в дев'ятому раунді. Слід зазначити, що "циганський барон", як називають Ф'юрі, програв у своїй кар'єрі всього 2 поєдинки, й обидва Олександру Усику.

