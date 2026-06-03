Відомий промоутер назвав причину зриву бою Ф'юрі – Руїс

Відомий промоутер Френк Воррен розкрив деталі планування наступного бою колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Організатор дав зрозуміти, що вболівальникам не варто чекати на протистояння з Енді Руїсом.

За його словами, перемовини зайшли в глухий кут через фінансові розбіжності. В інтерв'ю для ютуб-каналу Playbook Boxing Воррен заявив, що команда мексиканця висунула умови, які він вважає нереалістичними.

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Хто стане наступним суперником Тайсона Ф'юрі?

Попри відмову від варіанту з Руїсом, Воррен запевнив, що Тайсон проведе бій на найвищому рівні. Проте ім'я опонента оголосять згодом, оскільки наразі вектор уваги змістився на іншого зіркового суперника.

Зараз уся команда британця повністю сфокусована на організації мегафайту проти Ентоні Джошуа.

Чому не Руїс? Причина в тому, що він запросив якусь абсолютно божевільну суму,

– пояснив ситуацію менеджер.

Що відомо про повернення та плани Тайсона Ф'юрі?

Він офіційно повернувся в професійний бокс у 2026 році після тривалої перерви, оголосивши амбітний план на три поєдинки.

Після двох поспіль поразок від українського боксера Олександра Усика, Ф'юрі на початку 2025 року повідомив про завершення кар'єри. Протягом майже року він не виходив на ринг, займаючись медійними проєктами для BBC та Netflix.

Повернення на ринг відбулося 11 квітня 2026 року на стадіоні "Тоттенгем Хотспур Стедіум" у Лондоні, де він здобув перемогу над Арсланбеком Махмудовим одноголосним рішенням суддів.

Наступний бій призначено на 1 серпня в Дубліні, Ірландія. Суперник ще не відомий.

Фінальним акордом року стане довгоочікуваний бій проти Ентоні Джошуа.