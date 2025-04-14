Брат Ф'юрі погрожує відправити Джошуа та китайського супертяжа на пенсію

Ще один боксер зробив сміливу заяву про закінчення кар'єру Ентоні Джошуа. Ей Джей отримав погрози, звідки їх не чекали.

Виклик на бій Ентоні Джошуа кинув британський супертяж Г'юї Ф'юрі. Це двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі, тому не дивно чути такі заяви, адже сам "Циганський король" неодноразово розкидувався подібними коментарями, пише 24 Канал із посиланням на Boxing247.

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Смілива заява брата Ф'юрі

Г'юї Ф'юрі зізнався, що хоче дійти до чемпіонського бою, у якому виграти титул. Брат "Циганського короля" запевнив, що міг би закінчити кар'єру двох гігантів хевівейту.

Я хочу цього року провести великі поєдинки. Я хочу і буду претендувати на бій за титул чемпіона світу у суперважкій вазі. Я б міг закінчити кар'єру Ентоні Джошуа, це стосується і Чжана Чжілея,

– заявив Г'юї Ф'юрі.

Нагадаємо, що раніше була інформація, що брат Тайсона у липні планує побитись із Ділліаном Вайтом. Вже навіть було відомо, що організаторами вечора боксу буде промоутер Ізі Азіф та його компанія GBM Sports, а боксерська подія відбудеться в Ірландії.

До слова. 4 квітня 2025-го року Г'юї Ф'юрі нокаутував свого земляка Дена Гарбера по ходу 5-го раунду. Це 30-та перемога у 33-х боях (17 – нокаутом) при 3-х поразках.

Натомість Ентоні Джошуа досі немає офіційного суперника. У ЗМІ була інформація, що Ей Джей може провести бій із Джозефом Паркером, а також із боксером-блогером Джейком Полом. Начебто Джошуа вже дав "добро" на битву із Полом-молодшим. Водночас ексчемпіон світу Кріс Алгієрі назвав трьох суперників для британця.