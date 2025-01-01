Авторитетний тренер розкрив ім'я суперника, який би міг завдати проблем Усику

Поки Олександр Усик насолоджується відпочинком у сімейному колі, у світі боксу продовжують підбирати непереможному українському боксеру потенційних суперників. Американський тренер Малік Скотт запропонував свого підопічного.

Мова йде про Хільберто Раміреса, якого тренує Малік Скотт. Відомий тренер не приховує, що дуже хотів би побачити, як його підопічний протистоятиме Олександру Усику в одному ринзі, повідомляє 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media.

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Ще один потенційний суперник для Усика

Наставник Раміреса виділив фактор лівої руки Хільберто. Тому прихильникам боксу було б цікаво побачити протистояння двох шульгів у ринзі.

Мені було б цікаво побачити бій Усика з Раміресом, моїм хлопцем, якого я треную. Мені б це дуже сподобалося – два шульги, які приносять на ринг не лише силу, вони демонструють чудові навички,

– заявив Скотт.

Цікаво, що про цей бій мріє не лише Малік Скотт, а й легендарний боксер та промоутер Раміреса – Оскар Де Ла Хойя.

Наразі Усик відпочиває та відновлюється від реваншу проти Тайсона Ф'юрі, у якому оформив другу за 2024-й рік перемогу над "Циганським королем". Одразу після другого бою Олександр отримав виклик на реванш від Даніеля Дюбуа.

Також у ЗМІ повідомляли, що у список потенційних суперників непереможного українця потрапив китайський супертяж Чжан Чжілей. Наразі їх майбутнє проти Усика залежить у їх руках. Адже 22 лютого і Дюбуа, і Чжілей проведуть свої наступні бої.