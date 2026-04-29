Хто був абсолютним чемпіоном світу до Усика

Олександр Усик уперше став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі в травні 2024 року, коли переміг Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що перед тим українець уже був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті у 2018 році.

Цікаво, що Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у 21 столітті, повідомляє 24 Канал. Адже попереднім абсолютом у цій ваговій категорії був Леннокс Льюїс, який виборов це звання аж у 1999 році.

Як Льюїс став абсолютом у надважкій вазі?

Леннокс Льюїс – абсолютно легендарний боксер. Вирішальним протистоянням у його кар'єрі, яке дозволило йому об'єднати всі титули, став бій із Евандером Голіфілдом. У березні 1999 року їхній поєдинок завершився внічию, що назвали найскандальнішим рішенням суддів в історії боксу.

Реванш у листопаді 1999 року завершився перемогою Леннокса. Цікаво, що в першому поєдинку саме Льюїс виглядав краще, але поєдинок завершився внічию. Зараз же його суперник домінував під час бою, але очок для перемоги йому не вистачило. Так Леннокс Льюїс став першим після Ріддіка Боу і за 7 років абсолютом у надважкій вазі.

Коли Льюїс втратив це звання?

Уже у квітні 2000 року Леннокс Льюїс втратив звання абсолютного чемпіона світу. І сталось це так само, як у 2025 році в Олександра Усика. Льюїса відмовився від поясу WBA, бо не схотів битись із обов'язковим претендентом Джоном Руїзом на користь поєдинку з Майклом Грантом.

Цікаво, що Гранта Льюїс переміг нокаутом у 2 раунді. В Усика схожа історія, оскільки в листопаді 2025 року він добровільно віддав пояс WBO. Офіційну причину українець не вказав, але організація повідомила, що це було її спільне зі спортсменом рішення.

Останні новини про Олександра Усика: коротко