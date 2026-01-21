Хто кращий – брати Клички чи Усик: відомий сайт дав несподівану відповідь

Фанати боксу часто порівнюють досягнення Олександра Усика та братів Кличків. Кожен з бійців має у своєму послужному списку унікальні рекорди, які навряд чи хтось зможе повторити.

Однак у рейтингу спортивного вебсайту BoxRec найкращих боксерів надважкої ваги за всю історію брати Клички досі залишаються кращими за Усика. Цікаво, що всі троє українців входять у топ-20.

Брати Клички чи Усик: хто кращий?

У відповідному рейтингу колишній чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF Володимир Кличко посідає 8 місце. Професійна кар'єра боксера тривала з 1996 до 2017 року, під час якої Володимир виграв 64 бої (53 нокаутом) та зазнав 5 поразок.

Віталій Кличко, кар'єра якого тривала з 1996 до 2012 року, посідає 12 місце у рейтингу найкращих важковаговиків планети. Колишній чемпіон світу за версією WBC провів 47 поєдинків, в яких здобув 45 перемог. У пасиві Кличка-старшого тільки дві поразки:

перша – Крісу Берду, коли українець зазнав травми плеча та не зміг продовжити бій;

друга – Ленноксу Льюїсу, коли рефері зупинив бій через важче розсічення у Віталія.

Щодо Олександра Усика, то триразовий абсолютний чемпіон світу посідає 17 сходинку. Слід зазначити, що Усик – єдиний представник у топ-20, який є чинним боксером, коли решта вже "повісили рукавички на цвях".

Як свідчать дані ESPN, у надважкій вазі Усик провів 8 поєдинків та всі виграв. Одним з найбільших досягнень боксера є те, що він став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, який об'єднав усі 4 титули – WBC, WBO, WBA та IBF.

Список найкращих боксерів світу у надважкій вазі

1. Джо Луїс

2. Мухаммед Алі

3. Джин Тані

4. Еззард Чарльз

5. Леннокс Льюїс

6. Флойд Паттерсон

7. Роккі Марчіано

8. Володимир Кличко

9. Джек Демпсі

10. Евандер Холіфілд

11. Ларрі Голмс

12. Віталій Кличко

…

17. Олександр Усик

Які рекорди в братів Кличків?