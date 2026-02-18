Легенда боксу, який побив усіх суперників, впевнений у перемозі над Усиком
- Леннокс Льюїс висловив упевненість, що зміг би перемогти Олександра Усика, якби боровся в його епоху.
- Льюїс похвалив Усика за його невловимість та рух по рингу, підкресливши, що жоден суперник досі не зміг здолати українця.
Олександр Усик увійшов в історію як тільки другий боксер, який став абсолютним чемпіоном у першій важкій та надважкій вагових категоріях. Попри визначення досягнення українця легендарний боєць Леннокс Льюїс впевнений, що зміг би зупинити його.
Під час спілкування з IFL TV відомий британець, на рахунку якого перемога проти Віталія Кличка, сказав, що зміг би "розгадати" українця. Льюїс висловив жаль, що змагався не в цю епоху боксу.
Що Леннокс Льюїс сказав про Усика?
Леннокс щедро похвалив 39-річного чемпіона з України, назвавши його найкращим боксером сучасності. Він підкреслив такі сильні сторони Усика, як невловимість, рух по рингу та уникання ударів, що робить складним завдання перемогти його.
Проте Льюїс все ж здивований, що досі жоден спортсмен не зміг здолати непереможного українця.
Я шкодую, що не б'юся в цю епоху, бо мені дуже хотілося б побоксувати з ним. Я не розумію, чому ніхто не може його розгадати – я б зміг це зробити. Усик – найкращий у цій епосі, і він робить правильні речі,
– сказав британець.
Це цікаво. За даними BoxRec, Льюїс переміг кожного суперника, з яким виходив у ринг, узявши реванші за дві поразки в кар'єрі – від Макколла і Рахмана. Він також став другим в історії триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі після Мухаммеда Алі. Цей здобуток згодом повторили Віталій Кличко та Евандер Холіфілд.
Додамо, що Льюїс нещодавно назвав Джека Джонсона та Мухамеда Алі найвидатнішими надважковаговиками в історії, розмістивши себе на третьому місці.
Хто може перемогти Усика?
У 2013 році Усик розпочав кар'єру в професійному боксі та провів 24 поєдинки, вигравши всі. Свого часу українець назвав Тайсона Ф'юрі своїм найважчим суперником, хоч і переміг британця двічі.
Водночас відомий катмен з Канади Расс Анбер, який також співпрацює з українцем, сказав, що найскладнішим опонентом боксера був Дерек Чісора з Британії. Українець зміг здолати бійця рішенням суддів у 2020 році.
Цікаво, що Чісора свого часу розповідав про те, що команда Усика вважала, що він програв цей поєдинок. Британець переконує, що виграв принаймні половину бою проти українця.
Тепер же перемогу над чемпіоном світу пророкує ще одному британцю – перспективному боксеру Мозесу Ітаумі. Тренер Дон Чарльз вважає, що Ітаума може здолати Усика, якщо той не завершить кар'єру.
Врешті-решт, Даніель Дюбуа, якого Усик зумів двічі перемогти, не полишає надій, що зможе стати першим, хто завдасть поразки боксеру з Криму.