Нездоланний "Мисливець" назвав найкращого боксера планети

Непереможний американський боксер Теренс Кроуфорд зробив відверте зізнання щодо найкращого боксера світу. 37-річний "Мисливець" зробив свій нескромний вибір.

Теренс Кроуфорд називає себе найкращим боксером планети. Також американський боксер спрогнозував результат свого найближчого бою проти Сауля Альвареса, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Найкращий боксер на думку Кроуфорда

"Мисливець" переконаний, що здолає Канело у бою за абсолютне чемпіонство у другій середній вазі, наголосивши на своїй непереможності.

Мій ідеальний список з одних перемог у кар'єрі говорить сам за себе. Я – найкращий боксер світу, і не має значення, який у мене суперник і яка вагова категорія. Я завжди перемагаю, і так буде в бою з Альваресом,

– заявив Кроуфорд.

Відзначимо, що бій Кроуфорд – Альварес запланований на 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі (США).

До слова. Майк Тайсон також розкрив топ-5 найкращих боксерів сучасності за його версією. "Залізний Майк" включив у п'ятірку найкращих бійців Кроуфорда.

Теренс відреагував, чи буде бій проти Канело прощальним у його професійній кар'єрі. Про це раніше повідомляв боксер Вірджил Ортіс.

Востаннє Кроуфорд виходив у ринг у серпні минулого року, коли переміг узбека Ісраїла Мадрімова. Теренс оформив свою 41-шу перемогу на профі-рингу (31 – нокаутом). "Мисливець" здобув титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі.

Натомість наступний суперник Теренса має у своєму активі 63 звитяги у 67-ми боях у професіоналах (39 – нокаутом). Альварес 4 травня 2025 року переміг Вільяма Скалла за одноголосним рішенням суддів. Цей тріумф повернув мексиканцю звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.