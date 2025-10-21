Спадкоємець Майка Тайсона може побитися з росіянином, якого вже бив Усик

Мозес Ітаума один з найперпеспективніших боксерів сучасності. Зовсім скоро британський боксер може побитися за титул чемпіона світу.

Мозес Ітаума вийде у ринг на бій за титул WBA Regular. Ба більше, британець може побитися з російським боксером, про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Колишній суперник Усика дізнався ім'я опонента для ювілейного бою, – ЗМІ

З ким може побитися Ітаума?

Кубрат Пулєв на разі володіє чемпіонським поясом WBA Regular. Болгарський боксер захищатиме титул регулярного чемпіона організації у бою з росіянином Муратом Гассієвим.

Промоутер Ел Сієста розповів, що Мозес Ітаума зможе битися за титул, але за однієї умови. Якщо Гассієв переможе Пулєва, то з ним битиметься британець, оскільки болгарським боксер не хоче виходити в ринг з Ітаумою.

Гассієв – той, хто вийшов з ніші, відмінний боксер, неймовірний супертяж, він щойно переміг в Америці і тепер може претендувати на титул. Мурат нокаутує Пулєва, а потім зустрінеться з Ітаумою, він буде наступним суперником. Бій Мурата Гассієва проти Мозеса Ітауми набагато краще, ніж бій Мозеса Ітауми проти Пулєва. Єдиний мінус для Ітауми – те, що Гассієв стане чемпіоном,

– сказав Сієста.

Раніше Едді Хірн в інтерв'ю Pro Boxing Fans розповів, чи відбудеться бій між Усиком та Ітаумою. Промоутер вважає, що український боксер не зацікавлений у поєдинку проти британця.

Що відомо про Гассієва?