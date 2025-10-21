Наследник Майка Тайсона может подраться с россиянином, которого уже бил Усик
- Мозес Итаума может подраться за титул WBA Regular с Муратом Гассиевым.
- Промоутер Эл Сиеста считает, что бой с Гассиевым будет лучшим для Итаумы, чем с Пулевым.
Мозес Итаума один из самых перспективных боксеров современности. Совсем скоро британский боксер может подраться за титул чемпиона мира.
Мозес Итаума выйдет в ринг на бой за титул WBA Regular. Более того, британец может подраться с российским боксером, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Читайте также Бывший соперник Усика узнал имя оппонента для юбилейного боя, – СМИ
С кем может подраться Итаума?
Кубрат Пулев на данный момент владеет чемпионским поясом WBA Regular. Болгарский боксер будет защищать титул регулярного чемпиона организации в бою с россиянином Муратом Гассиевым.
Промоутер Эл Сиеста рассказал, что Мозес Итаума сможет драться за титул, но при одном условии. Если Гасиев победит Пулева, то с ним будет драться британец, поскольку болгарским боксер не хочет выходить в ринг с Итаумой.
Гассиев – тот, кто вышел из ниши, отличный боксер, невероятный супертяж, он только что победил в Америке и теперь может претендовать на титул. Мурат нокаутирует Пулева, а потом встретится с Итаумой, он будет следующим соперником. Бой Мурата Гассиева против Мозеса Итаумы намного лучше, чем бой Мозеса Итаумы против Пулева. Единственный минус для Итаумы – то, что Гассиев станет чемпионом,
– сказал Сиеста.
Ранее Эдди Хирн в интервью Pro Boxing Fans рассказал, состоится ли бой между Усиком и Итаумой. Промоутер считает, что украинский боксер не заинтересован в поединке против британца.
Что известно о Гассиеве?
За свою карьеру Мурат Гассиев провел 35 поединков. На счету российского боксера 32 победы, 2 поражения и один, который признали таким, несостоявшимся.
Гассиев дрался против Усика. Тогда в 2018 году украинский боксер победил россиянина единогласным решением судей.
Александр Усик может подраться с Муратом Гассиевым. Победитель боя Пулев – Гассиев станет обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет украинец.