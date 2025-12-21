Цей двобій запланований на 10 січня 2026 року. Агіт Кабаєл спробує захистити звання тимчасового чемпіона за версією WBC проти непереможного поляка Даміана Книби, інформує 24 Канал.

Дивіться також З'явилось відео, як Усик навчив Джошуа удару, яким той нокаутував Пола

Що відомо про попередні бої Кабаєла та Книби?

Німецький боксер востаннє боксував в офіційно бою наприкінці лютого 2025 року. У тому поєдинку Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжілея по ходу шостого раунду. Цікаво, що пояс Агіту вручав сам Олександр Усик.

Натомість Книба востаннє проводив бій наприкінці жовтня 2025-го, коли здолав американця Джої Давейко.

Яка рекордна статистика у боксерів?

Обидвоє наразі йдуть без поразок. За спиною Кабаєла 26 переможних поєдинків, 18 із яких завершувались нокаутом (дані BoxRec).

А от непереможний поляк Книба довів свою серію до 17-ти звитяг поспіль (11 – нокаутом).

Прогноз букмекера

Кабаєл є явним фаворитом протистояння по лінії betking. На перемогу Агіта віддають мізерний коефіцієнт 1,06. Натомість, як на успіх непереможного поляка Книби – аж 8.

*Коефіцієнти подані станом на 07:37 21.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Кабаєл вже говорив про ймовірну битву з Усиком?

Обидва боксери претендують на двобій проти непереможного українця. Про це повідомляло видання World Boxing News. Однак спершу Усику потрібно домовитись про омріяний бій проти Деонтея Вайлдера та перемогти "Бронзового бомбардувальника".

Сам Кабаєл вже неодноразово говорив за ймовірну битву проти Усика.

У коментарі The Ring Агіт кидав виклик українцю.

"Я думаю, що так. Знаєте, я не люблю базікати дурниці, але для фанатів і для всіх любителів боксу – це найкращий поєдинок. Двоє хлопців, які ніколи не програвали. Він номер один у світі, я – номер чотири за версією The Ring. Чому б і ні? Може, Туркі Аль аш-Шейх організує цей бій? Я готовий", – сказав німець.