Таку зухвалість він продемонстрував на своїй сторінці в Інстаграм, відповідаючи на питання користувачів. Вони запитували боксера про Усика.

Цікаво "Є один спосіб": Чісора підказав Усику, як уникнути бою з Кабаєлом

Як Кабаєл висловлювався про Усика?

Тимчасовий чемпіон світу WBC в надважкій вазі Агіт Кабаєл відповідаючи на запитання про те, що серед бажаних опонентів Усик назвав багато імен, але не його, заявив, що був би радий зустрітись із українцем на ринзі.

Чи хотів би я прийняти цей виклик? Звісно. Але найважливіше для мене — це битися за пояс,

– зазначив Кабаєл.

Він додав, що Усик очевидно не хоче битись із ним. Тому Кабаєл вирішив боксувати з тими, хто приймає поєдинки з ним. Кабаєла також запитали, чи боїться його Усик. На що Агіт відповів, що навряд така легенда когось боїться.

"Але чомусь він завжди уникає згадувати моє ім’я, коли говорить про суперників", – зауважив Кабаєл.

Він зухвало наголосив, що, можливо, Усик просто не хоче, щоб він своїми ударами в корпус перевірив печінку українця.

Що чекає на Усика?

Наприкінці лютого стало відомо, що 23 травня 2026 року Усик проведе бій проти кікбоксера Верховена в Гізі, в Єгипті. На кону цього бою буде пояс WBC. Спочатку для події хотіли виготовити спеціальний титул, але пізніче організація санкціонувала бій, як чемпіонський.

Туркі Алалших у своїй соцмережі Х опублікував, як українець охарактеризував свого наступного опонента. Усик зазначив, що Верховен – справжній король кікбоксингу. На його думку, їхнє протистояння буде унікальним досвідом для обох спортсменів.

Які думки про бій Усика з Верховеном лунають: останні новини