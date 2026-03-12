Такую дерзость он продемонстрировал на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы пользователей. Они спрашивали боксера об Усике.

Как Кабаел высказывался об Усике?

Временный чемпион мира WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел отвечая на вопрос о том, что среди желаемых оппонентов Усик назвал много имен, но не его, заявил, что был бы рад встретиться с украинцем на ринге.

Хотел бы я принять этот вызов? Конечно. Но самое важное для меня - это драться за пояс,

– отметил Кабаел.

Он добавил, что Усик очевидно не хочет драться с ним. Поэтому Кабаел решил боксировать с теми, кто принимает поединки с ним. Кабаэла также спросили, боится ли его Усик. На что Агит ответил, что вряд ли такая легенда кого-то боится.

"Но почему-то он всегда избегает упоминать мое имя, когда говорит о соперниках", – заметил Кабаел.

Он дерзко отметил, что, возможно, Усик просто не хочет, чтобы он своими ударами в корпус проверил печень украинца.

Что ждет Усика?

В конце февраля стало известно, что 23 мая 2026 года Усик проведет бой против кикбоксера Верховена в Гизе, в Египте. На кону этого боя будет пояс WBC. Изначально для события хотели изготовить специальный титул, но позже организация санкционировала бой, как чемпионский.

Турки Алалших в своей соцсети Х опубликовал, как украинец охарактеризовал своего следующего оппонента. Усик отметил, что Верховен – настоящий король кикбоксинга. По его мнению, их противостояние будет уникальным опытом для обоих спортсменов.

