Британский боксер Дерек Чисора поделился мыслями о возможном бое между Усиком и Кабаэлом на ютуб-канале iFL TV. В частности, он ответил, или, по его мнению, это противостояние вообще состоится.

Британец Дерек Чисора назвал Усика номер один боксером в супертяжелом весе. Поэтому украинец имеет полное право отказываться от защиты титула WBC с не слишком интересным оппонентом Агитом Кабаелом. На то, что этот бой уже санкционирован британский боксер сказал, что все может измениться.

Мы не знаем. Посмотрим. Он будет драться с кикбоксером Рико Верховеном? Послушай, есть один способ, которым он может это сделать,

– отметил Чисора.

Он заметил, что Усик может позвонить в WBC, сделать небольшой донат. И потом аж в следующем году драться за титул WBC.

Что известно о возможном бое Усика против Кабаела?

Аккаунт в твиттере NoSmokeBoxing.com информирует, что WBC обратилась к Усику с требованием провести бой за защиту титула против Агита Кабаела. Украинцу сообщили, что он может провести только одну добровольную защиту.

Затем Усик обязан драться с Агитом Кабаелом. В случае отказа украинец потеряет титул WBC, а Кабаел будет повышен в статусе до чемпиона мира. Вместе с тем украинский абсолют уже потерял титул WBO, ведь отказался его защищать.

Комментарии о бое Усика против Кабаэла: кратко