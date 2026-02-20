Зірковий український боксер може побитися за чемпіонський титул
- Карен Чухаджян проведе фінальний елімінатор за пояс IBF у напівсередній вазі проти ірландця Педді Донована, щоб стати офіційним претендентом на титул.
- Чухаджян має рекорд з 26 перемог і 3 поразок, займаючи високі позиції у рейтингах, зокрема друге місце у WBO та п'яте в IBF.
Український боксер Карен Чухаджян може отримати третю спробу стати чемпіоном світу. Спортсмен проведе так званий елімінатор за пояс IBF у напівсередній вазі.
Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала бій українця як фінальний елімінатор за право відбоксувати за пояс чемпіона світу. Про це повідомляє LuckyPunch.
Що відомо про наступний бій Чухаджяна?
Згідно з рішенням IBF, українець та 27-річний ірландець Педді Донован зустрінуться, щоб визначити офіційного претендента на титул. Дата та місце дуелі наразі невідомі.
Зазначимо, що попередній бій Карена Чухаджяна відбувся у жовтні 2025 року. За даними BoxRec, 29-річний українець у другому раунді нокаутував аргентинця Хоеля Маркоса Мафауада.
Нокаут у попередньому бою Чухаджяна: дивіться відео
Хто є чемпіоном IBF?
Чинним чемпіоном світу IBF у напівсередній вазі є Льюїс Крокер, якому Донован програв два минулі бої. Останній з них був якраз за вакантний пояс чемпіона світу.
Варто додати, що українець вже робив дві спроби завоювати пояс IBF – спочатку тимчасовий, а згодом і повноцінний. Обидва рази Чухаджян боксував з американцем Джароном Еннісом, але поступився.
Утім, Карен став всього другим боксером, який пройшов з американцем всю дистанцію поєдинку, і першим, хто зробив це двічі.
Який рекорд у Чухаджяна?
- Український боксер провів 29 поєдинків на професійному рингу. В його активі 26 перемог, 14 з яких він завершив нокаутом. Також уродженець Києва має у пасиві 3 поразки.
- Як йдеться на сайті Boxing Scene, Карен має високі позиції у рейтингах напівсередньої ваги. Найвища його позиція у рейтингу WBO – друга, тоді як по лінії IBF він п'ятий.
- Додамо, що Чухаджян потрапив у рейтинг WBC, посідаючи 13 місце.