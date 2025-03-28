"Кінцем його життя": ексчемпіон заявив, що бій проти Джошуа закінчиться катастрофою для Пола

Відомий блогер-боксер Джейк Пол несподівано кинув виклик на бій колишньому чемпіону Ентоні Джошуа. Ексчемпіон світу Карл Фроч висловив свою думку щодо можливого поєдинку.

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі впевнений, що Джейку Полу не слід виходити у ринг проти Ентоні Джошуа. Карл Фроч вважає, що британський боксер знищить скандального боксера-блогера, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut.

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Фроч про можливий бій Джошуа – Пол

На думку Фроча, габарити та досягнення Ей Джея є занадто великими для Пола-молодшого. Карл розповів, як Ентоні може розмазати Джейка у ринзі.

Це кінець гри. Я думаю, що Ей Джей занадто великий. Якщо він добре потрапить праворуч у скроню, якщо він донесе удар правою рукою у щелепу Фейка Пола, то це може стати кінцем його життя, якщо він, чорт забирай, не буде обережним,

– сказав Фроч.

Раніше промоутер Едді Хірн запевнив, що Джошуа готовий розділити ринг із Полом, попросивши Джейка не відтягувати цей поєдинок.

Відомий коментатор UFC Джо Роган назвав дві власні версії, чому Джейк Пол не хоче битись із Ентоні Джошуа у поточному році, а лише у 2026-му. Одна із цих версій стосується вживання заборонених препаратів боксером-блогером, яка видається зовсім абсурдною.

Нагадаємо, що Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа. Натомість у середині листопада 2024-го року Джейк Пол переміг легендарного Майка Тайсона.