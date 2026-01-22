Тайсон ховається: що зміг зробити Кличко, чого не вдалося "Залізному Майку"
- Віталій Кличко швидше став чемпіоном світу, ніж Майк Тайсон, перемігши 25 суперників нокаутом за 57 раундів.
- Кличко міг зустрітися з Тайсоном на ринзі у 2024 році, але поєдинок не відбувся через поразку Тайсона від Денні Вільямса.
Майк Тайсон – це одне з найбільш відомих імен в історії боксу. Американський боксер здобув славу завдяки швидким перемога, нокаутуючи своїх суперників гарматними ударами.
Та мало хто знає, що дебют Віталія Кличка у професійній кар'єрі був яскравіше за Тайсона. Як пише Tribuna, американець став наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги.
Хто кращий – Кличко чи Майк Тайсон?
Однак статистика Кличка все одно вражає більше. Якщо говорити мовою цифр, то українець витратив менше часу, щоб стати чемпіоном світу, аніж Майк Тайсон.
Кличко-старший переміг 25 суперників поки став чемпіоном, при цьому всіх нокаутом. Натомість "Залізний Майк", як називають американця, вимушений був здолати 28 опонентів, але нокаутом 26.
Також Кличку вистачило всього 57 раундів, щоб стати чемпіоном на фоні 76 раундів у Тайсона.
Кличко міг провести бій з Тайсоном
Золоті часи в кар'єрі Тайсона припали на 1980 – 1990 роки, коли американець був зіркою світового боксу. Натомість домінування Кличка фактично припало на кінець 90-х та 2000-ні. Відповідно, коли українець був у розквіті сил, кар'єра Тайсона йшла на спад.
Попри це, у 2024 році обидва боксери могли опинитися на одному ринзі. Та поєдинок не відбувся, адже "Залізний Майк" поступився Денні Вільямсу.
Колишній промоутер братів Кличків Том Леффлер в інтерв'ю GARNEKSPORTS розповів, що команда українця поставили під сумнів доцільність проведення такого поєдинку.
Якою була кар'єра Кличка і Тайсона?
- Тайсон – колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі і наймолодший боксер, який здобув чемпіонські звання за версіями WBC, WBA і IBF. Він був першим важковаговиком, який володів поясами WBC, WBA і IBF одночасно.
- Американець вирізнявся жорстоким боксерським стилем, що наганяв страх як на рингу, так і за його межами. Його вважають одним з найкращих боксерів-важковаговиків усіх часів.
- Віталій Кличко також мав успішну кар'єру, зокрема був чемпіоном світу за версіями WBC та WBO. Він єдиний боксер, якому вручили пояс "Вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.
- Цікавим фактом є те, що Кличко ніколи не був у нокдауні чи нокауті на професійному ринзі. Дві поразки, яких зазнав українець, сталися через травму плеча та розсічення.