Кличку винесли сумний вердикт щодо шансів на перемогу після камбеку
Останнім часом були чутки про те, що Володимир Кличко міг би провести поєдинок проти німецького боксера Агіта Кабаєла. Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко оцінив шанси свого земляка здійснити успішний камбек.
В інтерв'ю Sport-express.ua він сказав, що поставив би на перемогу Кабаєла в поєдинку з Кличком, адже німець молодший та перебуває у тонусі.
Сенченко ставить на Кабаєла в бою з Кличком
Сенченко підкреслив, що Кличко має непогану форму, яку підкріплює його багаторічний досвід. Проте відсутність офіційних боїв з 2017 року, коли Володимир завершив кар'єру, є очевидним недоліком колишнього спортсмена.
"Дуже важко сказати, чи зміг би Володимир Кличко перемогти Кабаєла. З одного боку, Володимир наче має непогану форму, але з іншого – багато років без боксу, без офіційних боїв. Кабаєл зараз показує доволі якісний бокс. Думаю, що шанси завжди є, адже Володимир – боксер із потужним ударом та величезним досвідом. Якби він підійшов до цього поєдинку в оптимальній формі, то бій був би цікавим. Однак у цьому протистоянні я б поставив на Кабаєла, адже він молодший і зараз перебуває у чудовому тонусі", – сказав Сенченко.
Повернення Кличка: що відомо
Розмови про те, що Кличко повернеться у бокс, не припиняються практично з моменту, коли ексчемпіон світу повісив рукавички на цвях.
Нещодавно Спенсер Браун, менеджер Кабаєла, підігрів чутки щодо бою Кличко – Кабаєл. За його словами, потенційна зустріч бійців зібрала б повний стадіон у Німеччині. Окрім того, Браун не відкинув ймовірність повернення Кличка заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі, якому він поступився у 2015 році.
Також український боксер Владислав Сіренко заявив про "певні кроки" щодо повернення Кличка. Ба більше, він вважає, що Володимир може здолати на 17 років молодшого Кабаєла, який наразі є чемпіоном світу за версією WBC.
Іншу думку щодо камбеку Володимира має олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Він висловив сумнів, що боксер ухвалить рішення про відновлення кар'єри у 50 років.