Переплюнув навіть боксера Усика: хто став найбагатшим бійцем в історії UFC

Відомий портал GiveMeSport оприлюднив десятку бійців, які заробили найбільше грошей за свою кар'єру. Нещодавно це видання оголошувало найбагатших боксерів, а тепер настала черга бійців, які найбільш набитих грошей кишенею в історії UFC.

На вершині рейтингу без жодних несподіванок. Одіозний ірландський боєць Конор МакГрегор не проводить поєдинки без солідних гонорарів, тому заробив за свою кар'єру найбільше грошей. Його статки склали аж 200 мільйонів доларів, інформує 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Прогнозована трійка найбагатших бійців UFC

Свій поки що найбільший гонорар Конор отримав за бій проти Флойда Мейвезера – 80 мільйонів. Однак незабаром Макгрегор може отримати космічний цінник у розмірі 250 мільйонів за повернення заради зустрічі із Логаном Полом.

Цікаво. МакГрегор переплюнув заробіток непереможного українського боксера Олександра Усика на 35 мільйонів.

Одразу за спиною одіозного ірландця йде Хабіб Нурмагомедов, який у 2020-му році попрощався зі змішаними єдиноборствами та закінчив кар'єру. Його заробіток у п'ять разів менший, аніж у Конора – 40 мільйонів доларів. Трійку найбагатших бійців в історії UFC замикає канадський спортсмен із французьким походженням Жорж Сен-П'єр – 30 мільйонів.

Топ-10 замикає Майкл Біспінг – 9 мільйонів доларів.



Топ-10 найбагатших бійців в історії UFC / Скриншот із GiveMeSport

Нагадаємо, що Конор МакГрегор отримав два виклики на поєдинки. Спершу до ірландця звернувся із подібною заявою американський блогер Олайдже Вільям Олатунджи. А згодом ще й кинув виклик брат Тайсона Ф'юрі – Томмі Ф'юрі.