В Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ABC 9. У рамках шоу свій черговий бій провів Микита Крилов, який зрадив рідну Україну.

Суперником колишнього українського бійця Микити Крилова став представник Узбекистану Богдан Гуськов. Не встигли глядачі насолодитись побиттям теперішнього росіянина, як бій було закінчено, пише 24 Канал.

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Як Гуськов нокаутував Крилова?

Вже у першому раунді Гуськов ударом правою повалив ексукраїнця на настил та почав безжально знищувати Крилова ударами в його обличчя. Узбек ледь не вирубив зрадника України.

Відео, як Крилов програв Гуськову

Цікаво, що карма переслідує Крилова. Микита вже у двох боях під російським прапором програв нокаутом суперникам у першому раунді.

Слід пригадати, що ще у 2015-му Крилов спокійно прогулювався Києвом у спортивній формі із російським прапором. Боєць неодноразово висловлював своє позитивне ставлення до ЛНР та ДНР, сподіваючись, що коли-небудь отримає їх паспорти. Щонайменше із 2020-го жив у Москві.

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