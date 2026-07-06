Ломаченко може провести чемпіонський бій відразу після повернення

Український боксер Василь Ломаченко ухвалив рішення відновити кар'єру та відправився у США для підготовки до поєдинку. Перший бій Ломаченка після повернення у спорт може стати чемпіонським.

Володар титулу WBC в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер розповів, що хоче провести бій проти українця. Про це повідомляє The Ring.

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Хто може стати суперником Ломаченка

Фостер обіцяє перемогти Ломаченка та знову відправити 38-річного українця на боксерську пенсію.

Я б дав йому можливість. Я можу бути його першим суперником. Я поверну його туди, де він має бути. Якщо ти повернешся, давай це зробимо. Я маю титул, і я поставлю його на кону. Ми можемо це зробити,

– сказав американець.

32-річний боєць додав, що зустріч з Ломаченком була його мрією через те, який технічний бокс демонстрував Василь на рингу.

"Але як тільки він пішов на пенсію, я відійшов від думок про це. Я думаю, що це бій, який потрібно провести. За рівнем майстерності це був би дивовижний бій", – сказав Фостер.

Повернення Ломаченка: що відомо

У травні стало відомо, що Ломаченко ухвалив рішення відновити кар'єру. Попередній бій українця відбувся у травні 2024 року, коли він переміг Джорджа Камбососа та захистив титул IBF у легкій вазі.

У червні 2025-го Василь завершив кар'єру через проблеми зі спиною. Відомий британський журналіст та експерт Аде Оладіпо припустив, що Ломаченко міг відновити кар'єру через великий контракт. На його думку, українець може зустрітися з Джервонтою Девісом або Шакуром Стівенсоном.

Водночас колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що суперником його земляка має стати Емануель Наваррете. За його словами, мексиканський боксер не стане проблемою для українця.