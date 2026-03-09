Звинувачував його в боягузстві: американський чемпіон згадав протистояння з українцем

Американський боксер Шакур Стівенсон розповів про спаринги з Василем Ломаченком. Свого часу він домагався з українцем офіційного бою, але його так і не відбулось.

Спогадами про спаринги з Ломаченком Стівенсом поділився в інтерв'ю на ютуб-каналі PowerfulJRE. Також він розповів, чому йому так і не вдалось отримати справжній бій із українцем.

Якими були спаринги Стівенсона з Ломаченком?

Стівенсон зазначив, що з точки зору майстерності відчував, що є кращим бійцем. Американець зауважив, що його дистанція, відчуття рингу та швидкість були кращими, ніж в українця. Утім із точки зору фізичної форми та кількості ударів Стівенсон визнав, що Ломаченко був кращим.

Але при цьому я пам'ятав, що він завжди у топових кондиціях. І я думав про те, що і мені потрібно бути в такій самій формі. А так, вже після першого спарингу з ним я подумав: "Так, я можу його переграти",

– наголосив Стівенсон.

За його словами, він постійно хотів спарингувати з Ломаченком. Утім ніколи не думав, що настане день, коли вони зможуть зустрітитись у реальному бою. Стівенсон про це просто не задумувався, адже вважає Ломаченка найкращим.

Що говорив про Ломаченка Стівенсон раніше?

Як повідомляє видання vRINGe, Стівенсон ще у червні 2020 року говорив, що аби стати суперзіркою боксу, йому треба перемогти Ломаченка. Він називав імовірний бій із українцем величним, найконкурентнішим із тих, що в нього були.

Стівенсон говорив, що стане першим, хто поб'є Ломаченка. Це він заявив на основі того, що вже мав досвід спарингів із українцем. Він додав, що з плином років він ставав усе краще та краще, тоді як Ломаченко очевидно навпаки.

