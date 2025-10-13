Ще два досвідчені боксери вирішили поповнити список потенційних суперників Олександра Усика. Американський тренер Малік Скотт розповів, з ким може побитись непереможний український боксер.

Малік Скот назвав несподіваний варіант для Олександра Усика. За його словами, суперник українського абсолютного чемпіона у хевівейті може визнатись вже на початку наступного 2026 року, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

У якому бою може визначитись суперник Усика?

Мова йде про бій Деонтея Вайлдера проти Енді Руїза, який запланований на січень 2026-го. Американський наставник додав, що "Бронзовий бомбардувальник" завжди цього прагнув.

Я дуже хотів би побачити цей бій і сподіваюся, що він відбудеться. Деонтей завжди цього прагнув. Але Енді завищив свою ціну, а коли так робиш, це фактично означає, що ти не хочеш виходити в ринг. Та все ж це був би класичний поєдинок: один із найсильніших панчерів сучасності проти Енді, який також має потужний удар. Без сумніву, переможець отримає бій з Усиком,

– заявив Скот.

Відзначимо, що промоутер Френк Воррен нещодавно заговорив про ймовірне повернення у ринг Тайсона Ф'юрі наступного року. Відомий функціонер розповів у коментарі Sky Sports, чи зацікавить "Циганського короля" третій бій проти Усика.

"Третій поєдинок проти Усика може дійсно зацікавити Ф'юрі. Вони провели два неймовірні поєдинки високої якості. Мені байдуже, хто і що вважає, це були близькі бої. Думаю, фанати боксу не проти подивитися ще один бій між ними", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на "Вемблі" у Лондоні. Але це був просто інформаційний вкид та спроба про себе нагадати боксерській спільноті.

Що відомо про статистику боїв Вайлдера та Руїза?