Еще два опытных боксера решили пополнить список потенциальных соперников Александра Усика. Американский тренер Малик Скотт рассказал, с кем может подраться непобедимый украинский боксер.

Малик Скот назвал неожиданный вариант для Александра Усика. По его словам, соперник украинского абсолютного чемпиона в хевивейте может определиться уже в начале следующего 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

В каком бою может определиться соперник Усика?

Речь идет о бое Деонтея Уайлдера против Энди Руиза, который запланирован на январь 2026-го. Американский наставник добавил, что "Бронзовый бомбардировщик" всегда к этому стремился.

Я очень хотел бы увидеть этот бой и надеюсь, что он состоится. Деонтей всегда к этому стремился. Но Энди завысил свою цену, а когда так делаешь, это фактически означает, что ты не хочешь выходить в ринг. И все же это был бы классический поединок: один из сильнейших панчеров современности против Энди, который также имеет мощный удар. Без сомнения, победитель получит бой с Усиком,

– заявил Скотт.

Отметим, что промоутер Фрэнк Уоррен недавно заговорил о вероятном возвращении в ринг Тайсона Фьюри в следующем году. Известный функционер рассказал в комментарии Sky Sports, заинтересует ли "Цыганского короля" третий бой против Усика.

"Третий поединок против Усика может действительно заинтересовать Фьюри. Они провели два невероятных поединка высокого качества. Мне безразлично, кто и что считает, это были близкие бои. Думаю, фанаты бокса не против посмотреть еще один бой между ними", – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Фьюри анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на "Уэмбли" в Лондоне. Но это был просто информационный вброс и попытка о себе напомнить боксерскому сообществу.

