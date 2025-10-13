Маэстро нокаутов: известный тренер рассказал, кто может стать соперником Усика
- Американский тренер Малик Скотт прогнозирует, что соперник Александра Усика может определиться в бою между Деонтеем Уайлдером и Энди Руизом, запланированном на январь 2026 года.
- Фрэнк Уоррен сообщил, что Тайсон Фьюри может быть заинтересован в третьем бою с Усиком, хотя ранее анонсированная трилогия на апрель 2026 года была лишь информационным вбросом.
Еще два опытных боксера решили пополнить список потенциальных соперников Александра Усика. Американский тренер Малик Скотт рассказал, с кем может подраться непобедимый украинский боксер.
Малик Скот назвал неожиданный вариант для Александра Усика. По его словам, соперник украинского абсолютного чемпиона в хевивейте может определиться уже в начале следующего 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
В каком бою может определиться соперник Усика?
Речь идет о бое Деонтея Уайлдера против Энди Руиза, который запланирован на январь 2026-го. Американский наставник добавил, что "Бронзовый бомбардировщик" всегда к этому стремился.
Я очень хотел бы увидеть этот бой и надеюсь, что он состоится. Деонтей всегда к этому стремился. Но Энди завысил свою цену, а когда так делаешь, это фактически означает, что ты не хочешь выходить в ринг. И все же это был бы классический поединок: один из сильнейших панчеров современности против Энди, который также имеет мощный удар. Без сомнения, победитель получит бой с Усиком,
– заявил Скотт.
Отметим, что промоутер Фрэнк Уоррен недавно заговорил о вероятном возвращении в ринг Тайсона Фьюри в следующем году. Известный функционер рассказал в комментарии Sky Sports, заинтересует ли "Цыганского короля" третий бой против Усика.
"Третий поединок против Усика может действительно заинтересовать Фьюри. Они провели два невероятных поединка высокого качества. Мне безразлично, кто и что считает, это были близкие бои. Думаю, фанаты бокса не против посмотреть еще один бой между ними", – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее Фьюри анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на "Уэмбли" в Лондоне. Но это был просто информационный вброс и попытка о себе напомнить боксерскому сообществу.
Что известно о статистике боев Уайлдера и Руиза?
- Еще в середине августа 2025-го Шелли Финкель, менеджер Уайлдера, высказался о потенциальном бое между его подопечным и абсолютным чемпионом мира.
- На счету Деонтея 44 победы (43 – нокаутом), 4 поражения и одна ничья в 49-ти проведенных боях (данные BoxRec).
- В своем крайнем поединке Уайлдер победил земляка Тайррелла Херндона (в конце июня 2025-го).
- Что касается Руиза, то за спиной Энди 35 побед (22 – нокаутом), 2 поражения и 1 мировая в 38-ми встречах.
- Последний раз выходил в ринг 3 августа 2024-го, когда не победил Джарелла Миллера – ничья.