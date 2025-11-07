Спеціаліст обрав не Олександра Усика, який володіє усіма головними титулами хевівейту. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Кого обрав Скотт?

Американський тренер заявив, що усі знають Агіта Кабаєла та його силу. Тому ніхто з боксерів надважкої ваги не хоче кидати виклик німецькому супертяжу.

На його думку, навіть найамбітніші боксер побоюються Кабаєла. Малік Скотт пояснив, чому вважає німця "жахом" королівського дивізіону.

Жахом його робить постійний тиск на суперників. Він найкращий за роботою по корпусу, у нього чудове підборіддя та вже є за плечима великі перемоги,

– висловився Скотт.

Раніше Агіт Кабаєл в інтерв'ю talkSPORT висловився про можливий бій з Олександром Усиком.

"Я не програвав протягом усієї кар'єри. Я бився з топовими суперниками в надважкій вазі. Я переміг усіх цих хлопців. Це був би дуже близький бій. Я думаю, що Усик зненавидить мій стиль. Коли я б’ю по корпусу та по голові – це інше", – сказав боксер.

Хто такий Агіт Кабаєл?