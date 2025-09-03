33-річний українська бійчиня провалила два допінг-тести у проміжку між 25 червня по 16 липня. В організмі Марини Мороз знайшли заборонений мельдоній, на якому раніше попався Михайло Мудрик, пише 24 Канал із посиланням на UFC.

Дивіться також Зрадника України вдруге ганебно знищили під прапором Росії: розкішне відео

Що знайшли в організмі Мороз?

Україна вже дізналась термін своєї дискваліфікації. Мороз усунули від спорту на один рік.

CSAD повідомив, що Мороз приймала мельдоній за рецептом лікаря для лікування певних симптомів. Однак неналежно поставила до відома про таке вживання речовини UFC та CSAD.

Марина зможе повернутись до змагань не раніше 17 липня наступного 2026 року.

Попри таку інформацію про позитивний допінг-тест Мороз продовжує викладати контент із тренувань.

Що відомо про Марину Мороз?

33-річна бійчиня, якій дали прізвисько "Залізна Леді".

Дебютувала у змішаних єдиноборствах у листопаді 2013-го.

Останнім часом кар'єра Марини пішла на спад. Мороз вже у трьох поспіль поєдинках не знає смаку перемог. Востаннє українка виходила в октагон у березні 2024 року, програвши Джоанн Вуд.

Раніше українська бійчиня Катерина Шакалова ексклюзивно висловилась про пропозицію зміни громадянства.