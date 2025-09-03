33-летний украинский боец провалила два допинг-теста в промежутке между 25 июня по 16 июля. В организме Марины Мороз нашли запрещенный мельдоний, на котором ранее попался Михаил Мудрик, пишет 24 Канал со ссылкой на UFC.

Что нашли в организме Мороз?

Украина уже узнала срок своей дисквалификации. Мороз отстранили от спорта на один год.

CSAD сообщил, что Мороз принимала мельдоний по рецепту врача для лечения определенных симптомов. Однако ненадлежащим образом поставила в известность о таком употреблении вещества UFC и CSAD.

Марина сможет вернуться к соревнованиям не ранее 17 июля следующего 2026 года.

Несмотря на такую информацию о положительном допинг-тесте Мороз продолжает выкладывать контент с тренировок.

Что известно о Марине Мороз?

33-летняя бойчиха, которой дали прозвище "Железная Леди".

Дебютировала в смешанных единоборствах в ноябре 2013-го.

В последнее время карьера Марины пошла на спад. Мороз уже в трех подряд поединках не знает вкуса побед. Последний раз украинка выходила в октагон в марте 2024 года, проиграв Джоанн Вуд.

