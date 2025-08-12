Конголезький супертяж зробив свій прогноз на бій Вайт – Ітаума. На думку Мартіна Баколе, досвідчений Ділліан програє молодому та талановитому земляку, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Який прогноз на бій Вайт – Ітаума дав Баколе?

Колишній суперник Джозефа Паркера припустив, що Вайт може побувати у нокдауні. Баколе пригадав той факт, що після 4-6 раундів Вайт починає здавати через втому.

Можливо, Вайт опиниться в нокауті. Він давно не бився. Мозес багато рухається, як Усик. Він маленький суперважковаговик, йому не потрібно стояти перед великим хлопцем, адже він опиниться в нокауті. Але я вважаю, що Ітаума буде багато рухатися і спробує боксувати з Вайтом,

– сказав Баколе.

Мартін розкрив секрет можливої перемоги Вайта над Ітаумою. Для цього Ділліану слід скинути вагу та багато рухатись на ногах лише у такому випадку він зможе здолати "Нового Майка Тайсона". Однак Баколе додав, що зараз настав час Ітауми, який нокаутує досвідченого земляка, щоб увійти в обойму.

Нагадаємо, що на рахунку Вайта вже 33 бої, у яких він оформив 30 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках. Ітаума ж провів у свої 20 років вже 12 переможних поєдинків (10 – нокаутом).

Відзначимо, що "Новому Майку Тайсону" активно приписують можливу битву проти Олександра Усика. Сам молодий британець вже прокоментував ці чутки.