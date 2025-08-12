Конголезский супертяжеловес сделал свой прогноз на бой Уайт – Итаума. По мнению Мартина Баколе, опытный Диллиан проиграет молодому и талантливому земляку, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Какой прогноз на бой Уайт – Итаума дал Баколе?

Бывший соперник Джозефа Паркера предположил, что Уайт может побывать в нокдауне. Баколе вспомнил тот факт, что после 4-6 раундов Уайт начинает сдавать из-за усталости.

Возможно, Уайт окажется в нокауте. Он давно не дрался. Мозес много двигается, как Усик. Он маленький супертяжеловес, ему не нужно стоять перед большим парнем, ведь он окажется в нокауте. Но я считаю, что Итаума будет много двигаться и попытается боксировать с Уайтом,

– сказал Баколе.

Мартин раскрыл секрет возможной победы Уайта над Итаумой. Для этого Диллиану следует сбросить вес и много двигаться на ногах только в таком случае он сможет одолеть "Нового Майка Тайсона". Однако Баколе добавил, что сейчас настало время Итаумы, который нокаутирует опытного земляка, чтобы войти в обойму.

Напомним, что на счету Уайта уже 33 боя, в которых он оформил 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях. Итаума же провел в свои 20 лет уже 12 победных поединков (10 – нокаутом).

Отметим, что "Новому Майку Тайсону" активно приписывают возможную битву против Александра Усика. Сам молодой британец уже прокомментировал эти слухи.