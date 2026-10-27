Відомий журналіст назвав ідеальний сценарій для повернення Ломаченка

Журналіст The Ring Майк Коппінджер підтримав ідею чемпіона світу за версіями WBC, IBF і WBO у другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостера щодо проміжного поєдинку для Василя Ломаченка. На його думку, такий сценарій може призвести до бою українця з американцем за звання абсолютного чемпіона світу.

Він запропонував Фостеру зустрітися з переможцем поєдинку між чемпіоном WBA Ентоні Какаче та чемпіоном світу за версією WBC у напівлегкій вазі Ніком Боллом. Про це він написав у соцмережі X.

Спочатку проміжний бій, а потім – поєдинок за абсолют

Тим часом Ломаченко міг би провести один проміжний бій, після чого боксери зустрілися б між собою.

Це гарна ідея від Фостера. Нехай Фостер битиметься з переможцем поєдинку Какаче – Болл за титул абсолютного чемпіона. А Лома може провести один бій приблизно в той самий час. А потім – Фостер проти Ломи за титул The Ring та титул абсолютного чемпіона, якщо, звичайно, вони обидва виграють свої поєдинки,

– написав журналіст.

Фостер нещодавно здобув переконливу перемогу над колишнім чемпіоном світу Емануелем Наваррете. Американець виграв одноголосним рішенням суддів, двічі відправивши суперника в нокдаун у 12-му раунді.

Ломаченко раніше оголосив про завершення професійної кар'єри у червні 2025 року через проблеми зі спиною, однак згодом вирішив повернутися в бокс. Українець уже розпочав активні тренування в Пуерто-Ріко. Востаннє він виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа та здобув титул IBF у легкій вазі.

Однією з головних цілей повернення Ломаченка називають прагнення стати абсолютним чемпіоном світу в другій напівлегкій вазі. Після завершення контракту з промоутерською компанією Top Rank українець отримав статус вільного агента та, за наявною інформацією, працює над новою угодою для відновлення виступів.