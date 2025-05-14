Ф'юрі придбав нові боксерські рукавички та шорти: менеджер Тайсона підігрів інтригу щодо камбеку

На початку поточного 2025-го року Тайсон Ф'юрі вчергове попрощався із професійним рингом. "Циганський король" пішов на пенсію після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Наразі Тайсон Ф'юрі насолоджується часом із родиною та заслуженою пенсією. Однак чутки про можливе повернення "Циганського короля" у профі-ринг не згасають.

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Менеджер Ф'юрі відреагував на тренування Тайсона

У ЗМІ активно обговорюють британське протистояння Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.

Менеджер британця Спенсер Браун відреагував на відео Тайсона, який тренується під керівництвом свого тренера Шугара-Гілла Стюарда. Представник команди колишнього чемпіона світу розповів, що Ф'юрі придбав нові боксерські рукавички та шорти.

Ці слова менеджера ексбоксера знову підігрівають інтерес до можливого камбеку Тайсона, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

Він придбав нову пару боксерських черевиків, тож що це вам говорить? Днями я був із ним у Шотландії, ми чудово провели час, він був щасливий, випили кілька келихів пива. Він перебуває у хорошій формі. Він придбав собі нові боксерські черевики та нові боксерські шорти. Скоро самі все дізнаєтеся, чи не так? Він дав вам невеликий натяк. Побачимо, але всі хороші речі приходять у свій час,

– заявив Браун.

Цікаво, що нещодавно Олександр Усик заговорив про трилогію із Тайсоном Ф'юрі. Також українець вірить, що "Циганський король" вийде у ринг проти Ентоні Джошуа.

Наразі за спиною 36-річного британця 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій у 37-ми проведених поєдинках.